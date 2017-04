Grupo lança Gleisi Hoffmann

A corrente majoritária do PT, Construindo um Novo Brasil (CNB), decidiu, depois de intervenção do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, indicar a senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) candidata à sucessão de Rui Falcão na presidência nacional do partido. Lula, que precisou convencer os dois pré-candidatos da CNB, o ex-ministro da Saúde Alexandre Padilha e o tesoureiro do PT ...