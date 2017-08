Governo terá mais de 260 votos, garante Sandro Mabel

O governo deve ter mais de 260 votos na votação que analisa nesta quarta-feira (2) o pedido de denúncia contra o presidente Michel Temer (PMDB) feito pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot. A informação é do ex-deputado e ex-assessor especial de Temer, Sandro Mabel (PMDB), que está em viagem à Itália, mas acompanhou as articulações do governo para que a denú...