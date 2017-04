Governo quer negociar novas mudanças para acelerar aprovação

O governo vai tentar negociar com o relator da reforma trabalhista, deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), novas mudanças no projeto para facilitar a aprovação do texto no plenário da Câmara. A votação deve ocorrer hoje. O líder do governo na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), foi escalado para procurar o relator ainda ontem, e conversar sobre o assunto.O diagnóst...