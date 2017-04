Governo deve reduzir prazo de revisão em PEC

Em reunião com deputados estaduais ontem, o governador Marconi Perillo (PSDB) sinalizou respaldo à redução de prazo para revisão de medidas da PEC do Teto de cinco para três anos. O relator da proposta na Casa, Gustavo Sebba, o presidente José Vitti, o líder do Governo, Francisco Oliveira (todos do PSDB), e outros parlamentares conversaram com o governador para avaliar po...