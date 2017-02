Governo detalha ampliação do Passe Livre Estudantil para o interior de Goiás

O governo estadual anunciou ampliação do Passe Livre Estudantil (PLE) para as cidades de Anápolis e Rio Verde nesta quinta-feira (9), durante reunião no Auditório Mauro Borges. O subsídio garantido pelo governo deverá somar o valor de R$ 747 mil mensais.

Os dois municípios são os primeiros fora da região metropolitana de Goiânia a receber o benefício.

A ampliação para as duas cidades do interior goiano vai beneficiar 20 mil estudantes. De acordo com o secretário de Governo, Tayrone Di Martino, em Anápolis, 15 mil estudantes serão beneficiados pelo Passe Livre Estudantil e mais 5 mil em Rio Verde.

Segundo o secretário, para ter acesso ao programa, o município precisa ter transporte coletivo com uso de bilhetes eletrônicos.

O objetivo é interiorizar o programa, as próximas cidades a serem contempladas serão Jataí e Catalão. Uma reunião na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) foi marcada para ser debatida a proposta de ampliar o Passe Livre Estudantil para o Entorno de Brasília.