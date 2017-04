Governo defende reforma no sistema previdenciário de Goiás

O governador Marconi Perillo afirmou que quer levar a discussão sobre a necessidade de Goiás promover uma profunda reforma no seu sistema previdenciário a todos os setores da sociedade, "principalmente no meio da classe política e dos servidores".

O gestor disse estar disposto a ir para a Assembleia Legislativa para defender as medidas que fazem parte do projeto apresentado pelo presidente Michel Temer.

As afirmações foram feitas durante o Fórum de Governadores do Brasil Central, que ocorre em Cuiabá (MT) desde quinta-feira (6).

Além de Marconi, os governadores Pedro Taques (MT), Marcelo Miranda (TO), Rodrigo Rollemberg (DF), Confúcio Moura (RO) e os vices Rose Modesto (MS) e Carlos Brandão (MA) defenderam uma reunião com Temer para discutir a Reforma da Previdência - que eles apoiam.

Segundo informações, os representantes já marcaram um encontro com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia; e estão tentando marcar também com o presidente do Senado, Eunício Oliveira; e com Temer.