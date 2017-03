Governo de Goiás lança novo Banco do Povo

O Governador Marconi Perillo lançou na tarde desta terça-feira, 21, o novo Banco do Povo. Entre as novidades está a ampliação do crédito para quinze mil reais e novas linhas de financiamento direcionadas aos recém-formados, produtores rurais, mototaxistas e fachadas de estabelecimentos comerciais.

O Governador destacou o aumento da produtividade e o crescimento dos pequenos negócios como os principais avanços a partir da criação do Banco do Povo. “O Banco mudou a realidade dos empreendedores goianos”, afirmou Perillo.

Criado em 1999 a instituição já financiou duzentos milhões de reais. Para o superintendente do Banco do Povo, Danilo Viana Rabelo, o banco atende os pequenos empreendedores e proporciona facilidades para acesso a financiamentos.

Eventos como o dia do empreendedor, feira do empreendedor e banco do povo itinerante irão incorporar o calendário da nova roupagem do banco.