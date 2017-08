Governo de Goiás cria novos cargos

O governo estadual encaminhou à Assembleia Legislativa dois projetos de lei que criam juntos 650 funções comissionadas (FCs) e 26 cargos comissionados. As medidas terão, caso aprovadas, impacto mensal de R$ 1,63 milhão e o número previsto de funções gratificadas, que podem ser ocupadas apenas por servidores efetivos, representa um terço do total suspenso no início de 2...