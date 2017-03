Governo de Goiás consegue superávit fiscal de R$ 1,04 bilhão contendo investimentos

As contas do governo do Estado tiveram um superávit primário de R$ 1,04 bilhão em 2016. O dado faz parte do relatório da Gestão Fiscal apresentado nesta quarta-feira (15) pelo secretário da Fazenda, Fernando Navarrete à Comissão de Tributação, Orçamento e Finanças da Assembleia Legislativa.

De acordo com relatório, a receita do estado cresceu 8,81% em 2016 em relação ao ano anterior, sendo que as receitas tributárias cresceram 6,01%. O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) registrou o maior incremento, 24,8% , e o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD) a maior queda, de 19,5%, o que levou o secretário a encaminhar à Assembleia um projeto que reduz de 8% para 4% o imposto sobre a doação de bens e direitos. Esse era percentual cobrado antes da implantação do Programa de Austeridade pelo Crescimento, que reduziu a alíquota.

As despesas subiram 3,42%, sendo que as de custeio cresceram mais, 14,55%, e a folha de pagamento, 4,01%. O resultado foi puxado para baixo pela contenção dos investimentos, que chegou a 37,26% no ano passado. O Estado investiu em 2016 R$ 935 milhões em obras de infraestrutura contra R$ 1,49 bilhão em 2015.

O secretário comemorou o fato de as metas previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) terem sido cumpridas, superando a meta de fiscal, que era de déficit de R$ 111 milhões.