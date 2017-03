Governo de Goiás anuncia progressão salarial para servidores do Ipasgo

O governador Marconi Perillo anunciou na manhã desta terça-feira (14), durante a abertura do 3º Meeting da Instituições de Assistência aos Servidores Públicos, em Goiânia, que o governo estadual autorizou a progressão salarial dos servidores do Ipasgo.

Em 2011, o órgão acumulava uma dívida de R$ 450 milhões e tinha um déficit de R$ 7 milhões mensais. “O Ipasgo hoje está rigorosamente em dia com os prestadores de serviço”, afirmou Marconi.

O Ipasgo hoje é considerado o segundo maior instituto de assistência a servidores públicos do País, atrás apenas do de São Paulo, com uma carteira de 600 mil clientes e convênios com mais de 100 prefeituras.

O presidente do Ipasgo, Francisco Taveira Neto, enfatizou o bom momento vivido pelo Instituto. “Conseguimos recuperar a confiança na relação com os nossos prestadores e agora é hora de olhar com mais atenção ainda para os nossos usuários”, afirmou.

O 3º Meeting das Instituições de Assistência aos Servidores Públicos é uma realização do Ipasgo e do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe). Entre os temas discutidos no fórum estão: judicialização da Saúde, rede própria e credenciamento, gestão de remuneração e custos, além da formatação de um rede nacional de atendimento, tratamento oncológico e padronização de indicadores, protocolos e processos. Participação do encontro de representantes de institutos de Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia, Ceará, Alagoas, Sergipe, Piauí, Maranhão, Mato Grosso do Sul e Pará.