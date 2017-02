Governo de Goiás afirma que não há impedimento para contratação

O procurador de Contas do Estado Fernando Carneiro afirma que há dois entendimentos relacionados à inidoneidade declarada pela Controladoria Geral da União: o Superior Tribunal de Justiça já julgou que a suspensão deveria valer a qualquer ente federativo e, mais recentemente, o Tribunal de Contas da União considerou que a punição deve ser restrita a quem decretou - ou seja, no caso ao governo federal.

O Estado de Goiás alega que não há impedimento para o contrato com a Engevix. Fernando Carneiro afirma que, embora haja posições divergentes, é salutar o acompanhamento em relação ao contrato diante da situação da empresa. Já quanto às investigações, enquanto não houver condenação, não há impedimentos, segundo ele.

A suspensão de participação em licitações e contratação com o poder público foi publicada em 30 de dezembro do ano passado. Trata-se de sanção por parte da Eletrosul Centrais Elétricas, que inclui a empresa no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIs) da Controladoria Geral da União.

Nos bastidores, há informações de que a Engevix busca inserção e visibilidade nos Estados para tentar se recuperar e visa à ampliação da atuação no projeto de irrigação de Flores, que envolve um alto montante de recursos do governo federal.