Governo busca ampliação do comércio entre Goiás e Arábia Saudita

No quinto dia da agenda de trabalho da Missão Comercial do Governo de Goiás ao Oriente Médio, o governador Marconi Perillo e a delegação goiana foram recebidos nesta quinta-feira (2) pelo príncipe Muqrin bin Abdulaziz Al Saud em uma fazenda de sua propriedade, nos arredores da capital saudita, Riade.

Na ocasião, o governador apresentou os indicadores econômicos e sociais de Goiás e afirmou que o Estado está aberto aos investimentos estrangeiros nos setores prioritários para os sauditas.

Goiás e Arábia Saudita já são parceiros comerciais, mas é possível ampliar substancialmente, segundo o governador, o intercâmbio de produtos entre os dois países. Entre 2014 e 2016, Goiás exportou US$ 220 milhões em produtos para o país saudita e importou US$ 46 milhões.

"Esta missão comercial para o Oriente Médio abriu em definitivo as portas para o intercâmbio comercial e cultural com os países da região, em especial com a Arábia Saudita, país com o qual estamos ampliando substancialmente as conversações comerciais", disse Marconi.