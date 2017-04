Governadoria sanciona projeto que cria duas secretarias extraordinárias em Goiás

O Projeto de Lei nº 3185/16, aprovado na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) no dia 30 de março, foi sancionado pela Governadoria do Estado e transformado na Lei nº 19.621/17. Entre as modificações que a matéria faz, destacam-se às relativas à Lei nº 17.257/11, que dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo.

O documento cria dois novos cargos de secretário de Estado Extraordinário. A expectativa é que as vagas, ainda em negociação, sejam preenchidas por deputados estaduais da base aliada ao governador Marconi Perillo (PSDB), fato que abrirá espaço para dois suplentes no Legislativo.

A matéria cria ainda o Gabinete de Assuntos Estratégicos para prestar assessoramento direto ao Governador. Seu chefe de gabinete, ao qual serão assegurados status e subsídio de secretário de Estado, terá por função acompanhar e avaliar questões de “relevante e significativo interesse da Administração estadual”, como projetos, obras e ações prioritárias. Para dar suporte ao gabinete foi estabelecido o Conselho Estadual de Assuntos Estratégicos, que terá competência e composição definidas por decreto.

Como mostrado na Coluna Giro da edição desta terça-feira (18) do POPULAR, o mais provável a assumir um dos cargos criados é Talles Barreto para fiscalizar os investimentos do programa Goiás Na Frente.