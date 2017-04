Governadoria propõe pagamento de gratificação a examinadores do Detran-GO

O Governo de Goiás encaminhou para a Assembleia Legislativa (Alego) projeto que cria o pagamento de jeton para servidores que prestam serviços no Departamento Estadual de Trânsito (Detran-GO) e integram a Comissão Examinadora de Trânsito em Goiás.

Conforme a proposta n° 1188/17, ficará instituído a gratificação por dia de participação na aplicação do exame de prática de direção veicular para servidores públicos efetivos, em comissão e empregados públicos em atividade no Detran-GO. Logo, se o colaborador for integrante da Comissão Examinadora de Trânsito na capital e em cidades do interior do Estado receberá o jeton de R$ 180,00 e se for presidente da Comissão R$ 220,00.

Se houver execução de atividades da Comissão aos sábados, domingos ou feriados, os valores citados serão acrescidos em 15%. A Governadoria solicitou no documentou, ainda, o apoio aos parlamentares para a aprovação da proposta.

O projeto está na Comissão Mista, no qual foi relatado pelo deputado Charles Bento (PRTB), e agora encontra-se com pedido de vista feito pelos deputado Lincoln Tejota, Luis Cesar Bueno, Major Araújo, Karlos Cabral e José Nelto.