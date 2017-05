Governador entrega cheques que somam R$ 1,525 milhão a quatro prefeitos

O governador Marconi Perillo e o vice José Eliton entregaram quatro cheques no valor total de R$ 1 milhão 525 mil para os prefeitos de Guapó, Colemar Cardoso (R$ 250 mil); Daves Soares, de Itapuranga (R$ 200 mil); Carlos Alberto, de Goianira (R$ 875 mil); e Edmar Neto, de Acreúna (R$ 200 mil), na manhã desta segunda-feira (15).

Os recursos são relativos à primeira parcela dos convênios firmados com os quatro municípios, por meio do Programa Goiás na Frente. O Programa Goiás na Frente é realizado através de reuniões individuais com prefeitos dos 246 municípios goianos.