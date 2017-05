Governador entrega 75 ônibus e anuncia 15% de reajuste no transporte escolar em Goiás

O governador Marconi Perillo apresentou na manhã desta quinta-feira (4), no Palácio da Música do Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), o conjunto de investimentos e benefícios do Programa Goiás na Frente Educação.

Foram entregues 75 novos ônibus escolares aos municípios do interior do Estado. O investimento é de R$ 17,2 milhões, recurso oriundo do Tesouro Estadual. Ele também anunciou 15% de reajuste no valor do transporte escolar destinado aos municípios.

Com esses novos 75 ônibus, o Estado renova a frota de 50% dos municípios goianos. Os veículos são equipados com ar-condicionado, aquecedor, ventilador, cinto de segurança de três pontas, câmera de ré, contam com uma vaga para alunos cadeirantes e têm capacidade para 40 estudantes.

Marconi, a secretária Raquel Teixeira (Seduce) e o vice-governador José Eliton também assinaram os protocolos de autorização para reajustes de 20% no valor per capita da merenda escolar, além dos 20% já anunciados pelo governo federal.

O aumento anual dos recursos destinados pela Seduce à merenda é de aproximadamente R$ 4,9 milhões, o que representa um salto de R$ 24,6 para R$ 29,6 milhões. Sobre a aquisição de utensílios de consumo e permanente para as cantinas das escolas foram disponibilizados pelo Governo de Goiás, em 2016, um total de R$ 6 milhões.

Dentro do projeto de climatizar todas as escolas da rede pública estadual, a Seduce anuncia a aquisição de 2.440 aparelhos de ar-condicionado (18.000 Btus de potência), com recursos do Plano de Ações Articuladas (PAR). O investimento ultrapassa a marca dos R$ 6 milhões.

Desde o começo do ano, a Seduce realiza a entrega de aparelhos de ar-condicionado para serem utilizados em salas de aula. Na primeira etapa do projeto foram destinados R$ 4,7 milhões para aquisição de 1.853 unidades (30 mil Btus), recursos do PAR. Os equipamentos atendem centenas de escolas da rede estadual. A entrega é feita com base em critérios técnicos, que incluem a situação climática de cada município, a demografia da escola e as condições da rede elétrica.

A Seduce ainda vai entregar mais 14.310 aparelhos. O investimento gira em torno de R$ 65 milhões e o recurso será proveniente do Tesouro Estadual. A expectativa é que todas as salas de aula estejam com os equipamentos instalados e em pleno funcionamento até o ano que vem.

Foi apresentada ainda a Caravana do Aprender +/Enem Express Móvel, que levará aulões para estudantes de todo o Estado, e foi formalizado o pacote de benefícios aos professores e servidores da educação. A iniciativa da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce) vai visitar mais de mil unidades escolares da rede estadual até o mês de outubro.

O programa concentra várias ações da Seduce com o reforço do Caderno Aprender+, distribuído para alunos do 5º e 9º ano do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio. Uma das ações da pasta que esta sendo abraçada pelo Aprender+ é o Enem Express, programa que contribuiu para o preparo de 100 mil alunos em 2015 e 2016 para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A secretária Raquel Teixeira enfatizou que o aprendizado é um processo contínuo. “O que a gente tem que construir é um encadeamento de ensino e de aprendizagem que não pode deixar lacunas, porque quando elas começam a acontecer, em algum momento, a casa desmorona”, destacou a secretária.

Cronograma das primeiras semanas de maio:

Dia 3 – Jataí

Dia 4 – Mineiros

Dia 5 – Rio Verde

Dia 8 – Trindade

Dia 9 – Inhumas

Dia 10 – Goianira

Dia 11 – Bela Vista

Dia 12 – Senador Canedo

Com investimento na ordem de R$ 4,8 milhões, do Tesouro Estadual, a Seduce entrega 140 unidades da Tendas do Saber para escolas de Ensino Fundamental. Intitulado “Espaço Cultural Itinerante”, cada unidade é composta por uma tenda (de 18m²), uma biblioteca (com 2 mil exemplares de títulos diversos), uma CDTeca (com 20 áudiolivros e um acervo multimídia com 50 vídeos livros), uma brinquedoteca (com 50 brinquedos pedagógicos), projeto de combate ao bullying e projeto de prevenção ao crack.