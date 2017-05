Gomide teria recebido R$ 2 milhões de doações ilícitas para campanha a governador, afirma delator

Em delação premiada, Ricardo Saud afirma que a holding J&F, que administra a JBS, doou ilicitamente R$ 2 milhões para o ex-prefeito de Anápolis, Antônio Gomide (PT), durante a campanha de 2014 a governador.

Saud é diretor de Relações Institucionais e Governo da J&F e revelou a prática durante depoimento ao Ministério Público Federal (MPF). O teor das delações premiadas foi divulgado nesta sexta-feira (19) pelo Supremo Tribunal Federal (STF). As delações foram homologadas pelo ministro Luiz Edson Fachin, relator da Lava Jato na Corte.

“Foram doações dissimuladas oficiais, que não tem nada de oficial. Isso tudo é dinheiro de propina. Foram feitas notas fiscais frias e pagamento em dinheiro vivo”, destacou Saud em seu depoimento.

O delator explicou como a empresa fazia as suas doações para o Partido dos Trabalhadores (PT). Segundo ele, a campanha Dilma-Temer, em 2014, recebeu cerca de R$ 150 milhões. No qual foram destinados aproximadamente R$ 50 milhões para a Executiva Nacional – para a campanha do partido como um todo, “uma média de 60 a 70 milhões para a chapa Dilma-Temer à Presidência e o restante para os candidatos a governadores”.

Conforme Saud, outros governadores da sigla foram beneficiados. Para a disputa ao governo de Minas Gerais, o atual governador Fernando Pimentel teria recebido aproximadamente R$ 30 milhões.

A candidata do PT para o Paraná, Gleisi Hoffmann, agora senadora, teria se beneficiado de R$ 5 milhões. Para o afiliado Alexandre Padilha, na disputa ao governo do Estado de São Paulo, no qual saiu derrotado, foram R$ 5 milhões.

Contestação

O atual vereador de Anápolis, Antônio Roberto Gomide, diz, por meio de nota, que a acusação de que ele recebeu recurso ilícito da JBS é “mentira”. O político afirma que “as doações da campanha de 2014, que foram feitas pelo PT Nacional, foram devidamente registradas em nossa Prestação de Contas registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral)”.

Confirma, ainda, que pretende “interpelá-lo (Ricardo Saud ) judicialmente por ter feito uma irresponsável citação de meu nome a fim de se livrar dos crimes que cometeu”, destacou ao POPULAR.

Confira o conteúdo da nota na íntegra do vereador de Anápolis, Antônio Gomide:

É mentira que nossa campanha ao Governo de Goiás de 2014 tenha recebido qualquer valor ilícito ou de origem desconhecida oriundo do grupo JBS ou de qualquer outro doador ilícito como foi atribuído em sua delação de forma irresponsável;

É caluniosa a citação do meu nome sem qualquer lastro de veracidade ou sem ao menos a apresentação de quaisquer provas, sejam por documentos, áudios ou vídeos que comprovem o absurdo insinuado.

Informo ainda que as doações da campanha de 2014 que foram feitas pelo PT NACIONAL foram devidamente registradas em nossa Prestação de Contas registrada no TSE;

Informo que nosso comitê de campanha não tem ou teve qualquer ascendência sobre a prestação de contas ou mesmo as captações feitas pelo PT NACIONAL, principal doador de nossa campanha;

Informo que, por ser mentira o que ele afirma, pretendo interpelá-lo judicialmente por ter feito uma irresponsável citação de meu nome a fim de se livrar dos crimes que cometeu.

Reiteramos nosso compromisso com a verdade e com a transparência, como temos nos pautado em nossa vida e atuação política.