Goianos relatam tensão com lista

Prevista para esta semana, a lista preparada pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, com cerca de 80 pedidos de abertura de inquéritos para investigar citados nas delações premiadas da Odebrecht tem causado apreensão no Congresso Nacional, conforme relatam deputados federais goianos. Desdobramento da Operação Lava Jato, a chamada “lista do Janot” será pr...