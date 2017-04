Goianos que tiverem documentos roubados podem ter isenção em segunda via

Os goianos que tiverem seus documentos pessoais perdidos ou extraviados, mediante roubo ou furto, podem ter isenção no pagamento de taxas para a emissão da segunda via. Essa é a proposta do Projeto de Lei número 789/15 que tramita na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego).

A matéria foi apreciada na reunião desta quarta-feira (5) no Auditório Solon Amaral da Alego e a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento da casa aprovou o parecer favorável do deputado Álvaro Guimarães (PR) ao projeto.

O processo, de autoria do ex-deputado Renato de Castro (PMDB), precisará passar, ainda, por duas votações favoráveis em Plenário antes de seguir para sanção Governamental.