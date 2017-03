Goianos Fábio Tokarski e Eurípedes Júnior são citados como recebedores de dinheiro da Odebrecht

O Jornal Nacional (Rede Globo) divulgou na noite desta terça-feira (7) que dois goianos teriam recebido dinheiro da Odebrecht. De acordo com a reportagem, em depoimento ao Tribunal Superior Eleitoral, o ex-diretor Alexandrino de Alencar falou que a pedido do PT, a Odebrecht repassou cerca de R$ 30 milhões de caixa dois para cinco partidos que deram apoio à chapa Dilma-Temer em 2014: o PDT, PCdoB, PP, PRB e Pros, sendo que PCdoB, PRB e Pros teriam recebido R$ 7 milhões cada um.

Pelo PCdoB, de acordo com a reportagem, o operador foi o ex-vereador e deputado estadual por Goiás Fábio Tokarski. No Pros, o próprio presidente Eurípedes Júnior teria feito essa operação, segundo Alexandrino.

Ainda segundo o Jornal Nacional, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Herman Benjamin, deu prazo de 48 horas para que sejam apresentados os documentos que comprovem as informações.

Registros

Em 2015, o jornal O POPULAR já havia divulgado que os nomes dos goianos apareceram no relatório da Polícia Federal com registros do celular de Marcelo Odebrecht.

Na página 18 do relatório, há reprodução de textos de Marcelo no bloco de notas do smartphone, datados de 9 de janeiro de 2013. Em um dos tópicos, aparece o seguinte trecho: “Compromissos de reunião: Feira (5+ 5/7), Euripedes Junior/PROS (5/7), Lupi (2/7), Marcos Pereira/PRB (5/7), Fabio Tokarski/PCdoB (3+4/7): total participantes 20 + 9”. Logo em seguida, um outro tópico: “CANCELADO: PR/Antonio Rodrigues (17/7), PP/Ciro (10/7) e PSD/GK (10/7) + MT”.

De acordo com a interpretação da própria PF, o termo “feira” teria ligação com dinheiro para campanha eleitoral. “Presume-se que (a palavra feira) esteja diretamente relacionada a distribuição de valores para pagamentos de contas estranhas a operação normal das atividades econômicas do grupo Odebrechet. Tal assertiva se baseia em anotações datadas de 09/01/2013”, diz a PF em outro trecho do relatório, na página 12.

Respostas

Ao Jornal Nacional, o Pros declarou que o presidente da legenda, Eurípedes Júnior, nunca recebeu qualquer valor fora da legalidade e não conhece as pessoas envolvidas. O partido declarou que só recebeu doações dentro da lei. O PCdoB não se pronunciou e a reportagem afirma que não conseguiu contato com Fábio Tokarski.

Confira a reportagem completa do Jornal Nacional clicanco AQUI.