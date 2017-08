Goianos de partidos do centrão criticam retaliação a Temer

Os partidos do chamado centrão estão de olho nos cargos do PSDB e cobram do presidente Michel Temer (PMDB) que reorganize a base aliada ou ameaçam paralisar a tramitação das reformas. Como a bancada tucana se dividiu na votação na Câmara pela admissibilidade da denúncia da Procuradoria-geral da República - 21 votaram a favor e 22 contra o andamento -, querem redistribui...