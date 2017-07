Goianos creem na rejeição de denúncia contra Michel Temer

Para cerca da metade da bancada goiana na Câmara dos Deputados, a votação do dia 2 de agosto deve rejeitar a denúncia contra o presidente Michel Temer (PMDB), acompanhando o relatório do deputado Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG) aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), cujo parecer foi pela não admissibilidade do pedido de investigação feito pelo procurador-geral d...