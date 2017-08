Goiânia deve receber R$ 35 milhões do Estado via convênio

A Avenida Leste-Oeste ligando a Praça do Trabalhador a Senador Canedo deve ser construída em parceria entre Estado e prefeitura de Goiânia. Foi o anúncio feito pelo prefeito de Goiânia, Iris Rezende (PMDB), e pelo governador Marconi Perillo (PSDB), que tiveram longa reunião hoje pela manhã no Paço Municipal, junto com boa parte de seus secretariados. A obra tem previsão de custo na faixa R$ 70 milhões.

De acordo com o prefeito, o projeto já está em andamento e o Paço deve abrir processo licitatório em breve. “É uma obra importante e o governo estadual deve ter participação de 50% do custo. Será uma obra a ser concretizada brevemente.” Já Marconi ressaltou que a construção da Avenida será feita em fases, assim como os repasses. “Conversamos e, a medida que as etapas forem sendo finalizadas, vamos repassando os recursos.”

Os R$ 35 milhões de responsabilidade do Estado entrarão como convênio da prefeitura no Goiás na Frente, o que faz, segundo o governador, com que o programa cubra todos os 246 municípios do Estado. “Não é algo para começar amanhã, é bom que se diga. Já autorizamos o convênio e agora nossas equipes vão definir o cronograma de trabalho. Tão logo o convênio seja assinado, com o projeto pronto, já passaremos a primeira parcela.”

Trataram também sobre a concessão da Saneago em Goiânia. Um grupo de trabalho será criado para debater o assunto tecnicamente. Do lado do governo, o secretário de Cidades e Infraestrutura (Secima), Vilmar Rocha, e o presidente da Saneago, Jalles Fontoura, foram escolhidos pelo governador; da prefeitura foram designados pelo prefeito os secretários de Administração, Agenor Mariano, e Infraestrutura, Fernando Cozzeti.