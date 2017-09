Goiás tem quatro parlamentares entre os ‘cabeças’ do Congresso

Com quatro parlamentares entre os “cabeças” do Congresso Nacional, Goiás é décimo na lista do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap), que aponta os cem parlamentares com maior destaque e liderança no País. Figuram na lista divulgada nesta segunda-feira, 4, o senador Ronaldo caiado (DEM), o deputado Jovair Arantes (PTB) e os novatos Alexandre Baldy (Pode) e Daniel Vilela (PMDB).

De acordo com o levantamento, Baldy se destaca como formulador; Daniel, articulador; Jovair como negociador e Caiado como debatedor. O deputado João Campos (PRB), que compôs a lista dos mais influentes do parlamento nacional no ano passado, este ano não foi selecionado. Em Goiás, não há nenhum parlamentar em ascensão. Ano passado, Daniel Vilela fez parte desse grupo.

São considerados cabeças os parlamentares que são operadores-chave do Poder Legislativo cujas preferências, iniciativas, decisões ou vetos prevalecem no processo decisório na Câmara ou no Senado Federal.