Goiás na Frente: Orçamento supera o aplicado em 6 anos

Para cumprir o programa Goiás na Frente, anunciado ontem em evento no Centro Cultural Oscar Niemeyer, o governo estadual terá de garantir mais recursos do que o valor registrado em investimentos nos últimos seis anos. Levantamento feito pelo POPULAR mostra que o Estado investiu R$ 5,6 bilhões de 2011 a 2016 - terceiro e quarto mandatos do governador Marconi Perillo (PSDB)....