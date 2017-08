Goiás na frente completará 170 cidades visitadas

Com as visitas previstas nos municípios de Urutaí, Pires do Rio, Palmelo, Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Bela Vista, na próxima quarta-feira (16), o governo do estado completará 170 municípios em que serão anunciados benefícios do Programa Goiás na Frente. Lançado no fim de março pelo governador Marconi Perillo (PSDB), o programa promete um investimento p...