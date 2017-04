Goiás concluirá cadastro de sistema biométrico em 2018

Em Goiás, apenas 29,12% dos eleitores ainda não foram cadastrados no sistema biométrico, que faz a identificação pela impressão digital, e a previsão do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) é que até as eleições de 2018 os 4.489.433 eleitores goianos tenham sido recadastrados. Dois anos antes do prazo estipulado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)...