Gilmar pede vista de ação sobre linha sucessória no Supremo

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes pediu vista no julgamento de uma ação sobre a permanência de réus em cargos na linha sucessória da Presidência da República. Pela Constituição, estão na linha sucessória, quando o presidente se ausentar ou for afastado, o vice-presidente, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente do STF...