Gilmar fala em anistia ao caixa 2

Presidente do TSE, Gilmar Mendes, defendeu que o debate pode ser feito no Congresso em um “momento oportuno” e comparou a aprovação com a lei da repatriação

Antonio Cruz/ Agência Brasil

Gilmar Mendes, presidente do TSE, durante seminário sobre Reforma Politica: Caixa 2 pode ter anistia