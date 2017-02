Gilberto Marques Neto assume presidência da Amma

O agropecuarista e veterinário, Gilberto Marques Neto, vai assumir a presidência da Agência Municipal do Meio Ambiente (AMMA) na sexta-feira (10), às 16h no 6º andar do Paço Municipal em Goiânia.

A escolha do nome do agropecuarista surpreendeu a todos. Gilberto Marques Neto vai assumir a presidência no lugar de Luiz Fernando Santana, que até então estava sob o comando interino da agência.

O novo secretário é filho do desembargador Gilberto Marques Filho, que foi eleito presidente do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) no início do mês.

A expectativa é de que ainda nesta quinta-feira (9) seja anunciado pela Prefeitura de Goiânia o nome de quem vai assumir a Companhia Metropolitana de Transporte Coletivos (Cmtc).

Processos parados

O novo presidente AMMA assume em momento delicado. A indefinição do comandante da Agência no início do mandato de Iris Rezende (PMDB) causou transtornos na pasta, que acumulou mais de 400 processos paralisados. Uma funcionária que pediu para não ser identificada conta que: “não há gerentes nem diretores para assinar os relatórios”.

São processos de licenciamento ambiental, autorização para retirada de árvores e julgamento de contenciosos que se acumulam nas prateleiras à espera da assinatura dos superiores. “E a gente é que fica ouvindo xingamento do contribuinte”, reclama a servidora.

Falta de manutenção

Em janeiro, a equipe do O POPULAR esteve em praças e parques de Goiânia e identificou que os locais sofrem com a falta de manutenção, colocando em risco a segurança de quem se arrisca a aproveitar as áreas. Esse serviço é de responsabilidade da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma).

Na ocasião, a reportagem quase flagrou a queda de uma criança no Parque da Lagoa, localizado no Parque Industrial João Braz, também na Região Oeste de Goiânia. Caleb Silva, de três anos, tinha acabado de subir na casinha de madeira. Enquanto descia, ele se apoiou na madeira que sustenta o telhado para se segurar, mas ela não estava devidamente presa e se soltou na hora, quase acarretando a queda do garoto. Moradores relataram ao POPULAR que já faz alguns anos que os brinquedos não foram repostos depois que estragaram.

A situação, no entanto, não se restringe aos parques. Foi verificada também em algumas praças visitadas pela reportagem, cuja manutenção é de responsabilidade da Companhia Municipal de Urbanização (Comurg).

“Realmente, a gente pegou a cidade de Goiânia numa situação deplorável. Toda região que você chega tem praça com problema de brinquedo quebrado, mato alto, sujeira. Imaginávamos pegar numa situação dura, mas nem tanto”, reconhece o presidente da Comurg, Denes Pereira Alves.

Ele afirma, ainda, que não existe uma verba específica para isso e que atualmente, diante da situação financeira da Prefeitura, é impossível comprar brinquedos novos. O que geralmente é feito é o conserto ou fabricação na própria serralheria da Companhia.