Gestão de Paulo Garcia ficou marcada pelo incentivo às bicicletas

Em meados de 2012, às vésperas de sua reeleição à Prefeitura de Goiânia, Paulo Garcia (PT), falecido na manhã de hoje por um infarto fulminante, inaugurou o primeiro corredor preferencial para transporte coletivo da capital, na Avenida Universitária. A obra, no entanto, trazia um equipamento público que ficou caracterizado como sua marca: a ciclovia. O trecho entre a Praça Cívica e o Terminal da Praça da Bíblia era visto como um protótipo a ser espalhado pelos demais corredores da cidade, mas também foi criticado sob o uso do argumento de “ligar nada a lugar nenhum”.

A crítica servia como base para que se realizasse a rede cicloviária da cidade, prometida pelo ex-prefeito para ter 100 quilômetros. Ao final do mandato, no ano passado, as ciclovias, ciclorrotas e ciclofaixas somaram cerca de 80 quilômetros. A quantidade, no entanto, passou a ganhar proporção a partir de 2015, com o conhecimento de um projeto popular para a implantação das ciclorrotas, que são as vias compartilhadas com os veículos automotores. Neste mesmo ano, Paulo e seus auxiliares mais próximos chegaram a participar de passeios ciclísticos e, por alguns meses, foi de sua casa, no Setor Bueno, até o Paço Municipal de bicicleta.

A iniciativa é de baixo custo e de fácil implantação, sendo realizada, primeiramente, na Avenida Cora Coralina, no Centro. No mesmo ano, a gestão petista fez voltar as ciclofaixas de lazer nos entornos dos parques Vaca Brava, Areião e Lago das Rosas. Os locais eram interligados, criando um circuito para os ciclistas. Também foi realizado o fechamento da Avenida Goiás aos domingos, até a altura da Rua 4, como um incentivo para a prática de lazer e mobilidade, já que contava com o fechamento do anel interno da Praça Cívica, este de iniciativa do então deputado estadual Virmondes Cruvinel.

Já no final de seu mandato, a penúltima aparição pública do ex-prefeito foi a inauguração do programa de bicicletas compartilhadas na capital, que em seu primeiro mês bateu recordes de aluguéis da empresa responsável. O projeto já havia sido tentado anteriormente, em 2012, quando não teve empresas interessadas. Em entrevista ao POPULAR em seu último dia de mandato, Garcia ao ser indagado se temia o fim do incentivo às bicicletas na cidade, disse desacreditar. “Não acredito nisso. A população não deixa. A população não aceita retrocesso.”