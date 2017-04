“Generalização é a salvação dos canalhas”, afirma jurista

O que mais o assombrou nessas delações da Odebrecht? O que me assombra é que as delações estejam sendo tomadas como verdade absoluta. As delações não são prova. A responsabilidade penal depende de prova. As delações são apenas a narração de fato que pode ser criminoso ou não. Às vezes não é criminoso. Por exemplo, dizer que o candidato recebeu doações. É pre...