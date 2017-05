Frente Brasil Popular divulga programação para Curitiba no depoimento de Lula

A Frente Brasil Popular divulgou uma programação para o dia do depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesta quarta-feira (10), e na véspera, em Curitiba.

As atividades, assim como as caravanas que se organizaram para ir à capital paranaense, são uma forma de demonstrar apoio ao ex-presidente, que se encontra pela primeira com o juiz Sérgio Moro em um inquérito e é réu por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso do tríplex do Guarujá (SP). O PT compartilhou a programação em seu site nesta segunda-feira (8). Veja abaixo.

Na programação, que começa às 7h de terça-feira, 9, e vai até a noite de quarta-feira, estão previstos debates, atividades culturais e atos políticos, segundo a organização. Na quarta-feira, dia do depoimento, são planejados debates simultaneamente, no acampamento e no Sindicato dos Engenheiros. Às 14h, a programação indica o depoimento do Lula.

O presidente do PT, Rui Falcão, comentou as manifestações de apoio no site do partido. "Na semana que entra, nada é mais importante que a mobilização organizada por forças democráticas e populares em Curitiba. Trata-se de uma verdadeira festa da democracia, em defesa da Justiça e em solidariedade ao presidente Lula", escreveu Falcão.

Na última sexta-feira, 5, uma decisão da Justiça do Paraná determinou a proibição de circulação e acampamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e "demais movimentos e indivíduos" no entorno do local onde será o depoimento de Lula, sob pena de multa de até R$ 100 mil. A ação acolhe pedido da Prefeitura de Curitiba.

Falcão também comentou a decisão judicial. "Na verdade uma medida judicial para proibir a livre movimentação e as condições de permanência na cidade, visto que proíbe acampamentos e palanques, sob a alegação de garantir a incolumidade das pessoas e do patrimônio", escreveu.

Até às 11h45 desta segunda-feira, a Frente Brasil Popular não havia divulgado se a programação será alterada ou cancelada devido à decisão judicial.