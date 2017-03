Francisco Gonzaga Pontes é nomeado para comandar a Secretaria do Desenvolvimento Econômico

O governador Marconi Perilo anunciou na tarde desta segunda-feira (20), na página do Governo de Goiás no Facebook, que o empresário Francisco Gonzaga Pontes foi escolhido pelo governador Marconi Perilo para ser o novo titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico e de Agricultura, Pecuária e Irrigação (SED).

A informação da posse de Pontes foi antecipada pela coluna Giro no última semana e preenche a cota de indicação do PTB e da cidade de Anápolis no governo do Estado.

Francisco Gonzaga, empresário metalúrgico e diretor da ACIA, será o Secretário de Desenvolvimento Econômico. Posse nesta terça-feira, às 14h — Governo de Goiás (@governogoias) 20 de março de 2017

Empresário do setor metalúrgico, Pontes substitui a Luiz Antônio Faustino Maronezi. Com a nomeação de Pontes, Maronezi retorna para a Superintendência-Executiva da Pasta.

Natural de Bela Vista de Goiás, mas residente em Anápolis desde 2002, Pontes tem 60 anos de idade e tem formação em Economia. Ele é proprietário da Pontes Indústria Metalúrgica, situada no DAIA.

Além do papel estratégico na coordenação e estímulo ao crescimento do Estado, a SED acompanha os programas de financiamento ao setor produtivo do Centro-Oeste, a política agrícola, de regularização fundiária, aquicultura e pesca, e a execução da política de ciência, tecnologia e inovação.

O governador empossará o novo secretário às 14 horas desta terça-feira, dia 21 de março, na mesma solenidade em que será apresentado o Novo Banco do Povo.