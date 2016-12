Foragido por um mês, prefeito eleito de Osasco se entrega à polícia

O prefeito eleito de Osasco, Rogério Lins (PTN), entregou-se à Polícia Federal neste domingo (25) ao desembarcar dos Estados Unidos no aeroporto de Guarulhos (SP).

Foragido desde 6 de dezembro, ele teve o pedido de prisão preventiva decretado, acusado de participação em um esquema de funcionários fantasmas na Câmara Municipal de Osasco.

A assessoria de imprensa de Lins confirmou que ele se entregou espontaneamente, mas não soube informar se o prefeito eleito está detido no Centro de Detenção Provisória, como informou a TV Globo.

Horas antes de desembarcar em Guarulhos, Lins publicou um vídeo em uma rede social em que informou que retornaria e declarou sua inocência.

"Ninguém mais do que eu tem total interesse em esclarecer todos esses fatos. No nosso gabinete, não existem funcionários fantasmas. Não compactuamos com isso", afirmou.

"Respeito muito o Ministério Público, confio na Justiça e vou contribuir totalmente com todas as investigações."

A prisão de Lins decorre de nova fase da Operação Caça-Fantasmas, do Ministério Público paulista. De acordo com as investigações, o esquema teria desviado R$ 21 milhões e ainda há suspeitas de que os parlamentares também captavam parte do salário de seus servidores.