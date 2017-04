Filhos de Sérgio Cabral usam internet dos vizinhos enquanto a mãe está presa em casa

Com a proibição do acesso à internet em casa, os filhos do ex-governador do Rio Sérgio Cabral estão buscando outros meios para navegar na web.

Segundo a coluna Expresso, do site da revista Época, os filhos, de 10 e 14 anos, vão a casas de vizinhos e familiares para jogar e trocar mensagens com os amigos.

Os filhos perderam o acesso à internet desde que a mãe, a advogada Adriana Ancelmo, foi presa em regime domiciliar em sua casa no Leblon, em 29 de março. A Polícia Federal também monitora computadores e celulares dos meninos para se certificarem de que Adriana não está os utilizando.