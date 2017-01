O filho do ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, usou seu perfil nas redes sociais para comentar as articulações de políticos para frear as investigações.

A publicação feita em 26 de maio, divulgada pelo Estadão, Francisco Zavascki afirma que se algo acontecer com sua família, já se sabe quem procurar.