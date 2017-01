FHC diz que STF 'honrará' a memória do ministro Teori

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso publicou em suas redes sociais nesta sexta-feira (20) mensagem na qual diz ter ficado "chocado e entristecido" com a morte do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Teori Zavascki.

No texto, FHC lembra que foi ele quem indicou Zavascki para seu posto anterior, no STJ (Superior Tribunal de Justiça). "Estou chocado e entristecido com a morte do ministro Teori Zavaski. Foi um grande magistrado a quem tive a oportunidade de nomear para o STJ em função de seu saber e competência técnica", escreveu o ex-presidente.

"No difícil período pelo qual passamos, a conduta isenta e competente do ministro Teori ajudou os brasileiros a confiar na Justiça", elogiou FHC. O ex-presidente encerrou o texto dizendo ter "convicção de que o STF saberá honrar sua memória [de Teori] mantendo a mesma linha de conduta que o caracterizou, de respeito às leis, à moralidade, aos interesses da democracia e do futuro do país".