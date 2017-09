Fazenda: acordo de recuperação com Rio deve ser assinado na próxima terça-feira

O Ministério da Fazenda confirmou à reportagem que o acordo de recuperação com o Rio de Janeiro deverá ser assinado na próxima terça-feira.



Nesta sexta-feira, 1, o governo publicou, em edição extra do Diário Oficial da União, um despacho do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, atestando que o Estado do Rio de Janeiro atendeu todas as condições de exigibilidade e está apto a aderir ao Regime de Recuperação Fiscal.



A publicação do despacho é uma das etapas burocráticas necessárias para a assinatura do acordo de auxílio da União ao Estado e antecede a análise formal do plano de recuperação apresentado pelo governo do Rio.



As negociações com o Rio estavam correndo há mais de um mês, mas a chegada de Maia à presidência interinamente imprimiu novo ritmo à tramitação. Maia pressionou a equipe econômica, que fez os trâmites andarem. No twitter, o próprio presidente em exercício anunciou que o acordo será assinado na próxima semana.



