Falha pode ter sido a causa do pico de visualizações na foto de avião de Teori antes do acidente

Um erro pode ter sido a causa do pico de acessos, antes do acidente, as fotos do avião que o ministro Teori Zavascki viajava. A aeronave caiu na última quinta-feira (19), em Paraty (RJ).

A companhia que administra o site JetPhotos.net, onde a fotografia está hospedada desde 26 de março de 2016, se pronunciou nesta segunda-feira (23) afirmando que uma falha no seu sistema pode estar por trás desse aumento dos acessos. A empresa FlightRadar24, que comprou o JetPhotos.net em agosto de 2015, informou que esse número de visualizações não é confiável.

Logo após a queda do avião, uma tabela com o aumento dos acessos à fotografia da aeronave no dia 3 de janeiro, 16 dias antes do acidente, foi compartilhada milhares de vezes nas redes sociais, sugerindo algumas teorias de que o ministro havia sofrido um ataque ao invés de um acidente.

De acordo com a imagem que circulou nas redes sociais, é possível ver que até o dia 2 de janeiro, o contador de visualizações apontou de 0 a 3. No dia seguinte, as visualizações saltam para 1.885.

A empresa responsável vai investigar se essa discrepância acontece com outros arquivos hospedados no site. Mesmo assim, a Polícia Federal está investigando o caso.