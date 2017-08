De acordo com a coluna Expresso, da revista Época, os atores Fábio Assunção e Tássia Camargo devem se filiar ao Partido dos Trabalhadores (PT) do Rio de Janeiro.

Segundo o presidente da legenda, Washington Quaquá, os artistas estimularão o ingresso de mais pessoas no partido. Ainda de acordo com Quaquá, a presença do ex-presidente Lula na cidade maravilhosa na semana passada foi fundamental para a decisão de Fábio e Tássia.