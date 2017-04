Ex-senador Mauro Miranda foi intermediário de Iris no esquema de caixa dois da Odebrecht; veja 🎥

Com a divulgação dos vídeos das delações de executivos da Odebrecht, autorizada pelo ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo, novas cenas e detalhamentos de como os repasses da empreiteira eram feitos começam a aparecer.

Em um deles, o ex-diretor de Contrato da construtora Norberto Odebrecht, Ricardo Roth Ferraz explica os pagamentos feitos ao atual prefeito de Goiânia Iris Rezende, em acerto de caixa 2, para a campanha a governador em 2010.

Ricardo confirma o pagamento de R$ 300 mil, dividido de duas vezes, nos meses de outubro e novembro, por intermédio do ex-senador Mauro Miranda.

"O senhor da total confiança dele (Iris), uma pessoa próxima dele, o senhor Mauro Miranda me procurou em meados desse ano (2010) a fim de obter apoio para a campanha do candidato Iris Rezende por meio da nossa empresa", cotou Ferraz.

Questionado como funcionava o esquema, Ricardo disse que levou ao conhecimento do seu diretor na época, João Pacífico, que concordou com a realização do pagamento. "Foram dois pagamentos, um no valor de R$ 100 mil e outro de R$ 200 mil. Isso foi no dia 1º de outubro e o outro no dia 30 de novembro. Respectivamente, 100 e 200 mil reais", explicou o ex-diretor.

Em outra delação, do ex-executivo da empreiteira Benedicto Barbosa da Silva Júnior, também foi citado que a empreiteira teria efetuado o pagamento de vantagens indevidas, não contabilizadas, no valor de R$ 300 mil para a campanha eleitoral de Iris Rezende ao Governo do Estado de Goiás, no ano de 2010, que era chamado de 'Babão' nas planilhas da Odebrecht.

O prefeito de Goiânia afirmou que causa estranheza e que expressa total tranquilidade sobre a citação do nome dele na lista do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin. Iris diz que todos os recursos das campanhas eleitorais dele foram apresentados ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e devidamente aprovados. A reportagem tentou ouvir Mauro Miranda, mas ainda não conseguiu contato.

Assista ao vídeo da delação de Ricardo Ferraz: