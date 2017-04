Ex-secretário seria intermediário entre Daniel Vilela e Maguito com a Odebrecht; veja delação 🎥

As doações da Odebrecht por meio de caixa 2 às campanhas do ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Maguito Vilela (PMDB), e do deputado federal Daniel Vilela (PMDB) teriam sido intermediadas pelo ex-secretário da Fazenda de Maguito Carlos Eduardo de Paula Rodrigues. É o que mostra o vídeo com a delação do ex-diretor Odebrecht Ambiental, Alexandre José Lopes Barradas. Segun...