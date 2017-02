Ex-primeira-dama Dona Marisa tem morte confirmada às 18h57 desta sexta-feira

Atualizado às 20h09

Aos 66 anos, a ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva teve a morte confirmada no fim desta sexta-feira (3) após sofrer um acidente vascular cerebral hemorrágico provocado pelo rompimento de um aneurisma. Dona Marisa estava internada desde o dia 24 de janeiro, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Seguindo o protocolo oficial para constatar a morte cerebral, os médicos submeteram dona Marisa a dois testes: o primeiro ocorreu às 12h05 e o segundo, às 18h05. O protocolo determina que o último exame seja conduzido por outro médico para comprovar a perda definitiva e irreversível das funções cerebrais. O óbito foi constatado às 18h57, segundo boletim médico.

Casados desde 1974, o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva usou as redes sociais para confirma a morte da companheira após liberação do boletim médico.

O corpo da ex-primeira-dama será velado neste sábado (4) no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, das 9h às 15h. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC foi o local onde o ex-presidente e Dona Marisa Letícia se conheceram.

Após o velório aberto ao público, uma cerimônia de cremação reservada para a família vai ser realizada no Cemitério Jardim da Colina.

INVESTIGAÇÃO

O ex-presidente perde a mulher no momento mais difícil de sua vida política. Ele é réu em cinco ações na Justiça e sua rejeição, de 44%, empata na liderança com a do presidente Michel Temer (PMDB), que tem 45%, segundo pesquisa realizada pelo Datafolha em dezembro.

Na Operação Lava Jato, a ex-primeira-dama era ré junto com Lula em duas ações penais sob responsabilidade do juiz Sergio Moro. Ela também foi mencionada em investigações relacionadas à reforma de um sítio, em Atibaia (SP), usado pela família, e de um tríplex em Guarujá (SP). Com a morte, o processo contra Marisa é extinto.

CRONOLOGIA

1950

Nasce em São Bernardo do Campo (SP), no dia 7 abril

Anos 1960 e 70

Jovem, chegou a trabalhar como embaladora de bombons. Casou-se com um taxista que morreu assassinado. Com ele, teve o filho Marcos, nascido em 1971

1973

Conhece Lula aos 23 anos, no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo. O então metalúrgico era viúvo de Maria de Lourdes, que morreu grávida durante uma cesariana de emergência. Antes do relacionamento com Marisa, Lula teve uma filha com a enfermeira Mirian Cordeiro, Lurian

1974

Lula e Marisa se casam

1975

Nasce Fábio Luís, filho de Lula e Marisa. Anos depois, teriam mais dois filhos: Sandro e Luís Claudio Lula da Silva.

2003

Lula assume a Presidência da República, dois meses após vencer a eleição. Marisa se torna primeira-dama

2006

Na campanha de reeleição, Marisa coordena passeatas em Brasília e Goiânia. No governo, ela preferiu não se envolver pessoalmente com nenhum projeto da gestão

2016

Marisa se torna ré, junto com o marido e outras pessoas, em duas ações penais da Operação Lava Jato. Os processos abordam suposto favorecimento das empreiteiras OAS e Odebrecht ao ex-presidente. A defesa sempre negou as acusações