Ex-primeira-dama do Estado, Sônia Santillo, morre aos 78 anos em Goiânia

A ex-primeira-dama de Goiás, Sônia Célia Santillo, 78 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (24), no Hospital Neurológico, em Goiânia. Ela era viúva do ex-governador e ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO), conselheiro Henrique Santillo e mãe da conselheira Carla Cíntia Santillo.

"Dona Sônia" estava internada no Hospital Neurológico, com problemas respiratórios e há pelo menos uma semana na UTI. O corpo será velado no Cemitério Vale do Cerrado, na Rodovia dos Romeiros (logo após o posto da Polícia Rodoviária Estadual), a partir das 9h de hoje.

Quando primeira-dama do Estado, entre os anos de 1987 e 1991, Sônia Santillo esteve à frente de vários programas de assistência social, especialmente com foco em moradia popular e distribuição de alimentos.

Sônia Santillo residia em Goiânia e deixa cinco filhos.