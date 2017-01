Ex-presidente da Eletronuclear tentou suicídio após ser condenado na Lava Jato

O ex-presidente da Eletronuclear, Othon Silva, tentou suicídio em agosto do ano passado, quando foi condenado a 43 anos de prisão na Lava Jato. Othon cumpre sentença pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, evasão de divisão e organização criminosa durante as obras da usina nuclear de Angra 3.

Conforme o GLOBO, a informação foi confirmada pela defesa de Othon. Em entrevista, o advogado do ex-presidente, Helton Marcio Pinto, afirmou que o cliente foi injustiçado e recebeu a sentença como uma prisão perpétua. Othon tem 77 anos. “Ele tentou suicídio porque se julga na condição de injustiçado. Othon sempre lutou pelo bem do país”, disse.

Por ser vice-almirante da Marinha, o ex-presidente está preso em uma unidade militar, a Base de Fuzileiros Navais do Rio Meriti, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Foi o próprio comando da Marinha que informou a defesa sobre o incidente, sem citar de que forma Othon tentou dar fim à vida.

A defesa relata que tem apresentado perspectivas do ex-presidente ser inocentado nas instâncias superiores e que trabalha para provar a inocência do cliente.

O ex-presidente da Eletronuclear iniciou os primeiros estudos para um submarino nuclear brasileiro e liderou o Programa Nuclear Paralelo entre 1979 e 1994.

A denúncia do Ministério Público Federal (MPF) aponta que Othon cobrou propina em contratos com as empreiteiras Engevix e Andrade Gutierrez nas obras da usina nuclear de Angra 3. A filha dele, Ana Cristina da Silva Toniolo, também foi condenada a 14 anos e 10 meses de prisão. De acordo com a investigação, uma empresa no nome dela seria responsável pelo recebimento dos valores. Outras 11 pessoas também receberam condenação no mesmo processo.