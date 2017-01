Ex-prefeito volta ao trabalho braçal em Nerópolis

Pegar no cabo da enxada e labutar no sol quente não é só o ganha-pão de Fabiano Luiz da Silva, 37, mas uma forma de espairecer a cabeça e lembrar que o tempo é remédio para as dores das derrotas. Ex-prefeito de Nerópolis até o dia 31 de dezembro e derrotado nas urnas, o tucano reassumiu a profissão que iniciou há 13 anos no município: encanador da Saneago. Pelas ruas, ...