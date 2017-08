Ex-prefeito de Uruaçu quer defesa em troca de contrato futuro

Os ex-prefeitos agora vão ter uma entidade para protegê-los de denúncias do Ministério Público e do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). Uma associação está sendo criada para este fim, mas ainda não tem nome definido. A iniciativa é do ex-prefeito de Uruaçu Lourenço Filho (PTB), que teve a sua condenação por improbidade administrativa em razão do mau gerenciamento dos re...