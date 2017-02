Ex-prefeito de Minaçu é condenado por usar serviços municipais para cuidar da jardinagem em sua casa

O ex-prefeito de Minaçu Cícero Romão Rodrigues está proibido de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais pelo prazo de três anos. Ele foi condenado em ação de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público de Goiás, que apontou o uso pessoal de serviços municipais para a jardinagem de sua casa.

Na ação civil pública, proposta em 2010 pela promotora de Justiça Caroline Ianhez, foi sustentado que servidores da prefeitura fizeram trabalhos de jardinagem na residência de Rodrigues utilizando, inclusive, instrumentos pertencentes ao município.

Em depoimento, segundo o MP-GO, os servidores confirmaram que receberam ordem para trabalhar na poda da grama e de algumas plantas do jardim da casa do então prefeito, que o serviço foi realizado durante o expediente normal da prefeitura e que, na execução do serviço, foram utilizados alguns equipamentos pertencentes ao município. Eles afirmaram ainda que não receberam contraprestação monetária do chefe do Executivo para realizarem o serviço de cunho particular.

A decisão é da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado (TJGO), cuja relatoria foi do desembargador Alan Sebastião de Sena Conceição.

Apelação

Em primeiro grau, o Juízo da comarca de Minaçu condenou o ex-prefeito por improbidade administrativa. Inconformado, Rodrigues interpôs apelação cível requerendo a suspensão das condenações impostas, pois, segundo ele, não existe ato de improbidade, uma vez que o serviço de roçagem está regulamentado na Lei Municipal nº 1.920/2008.

Entretanto, o desembargador Alan Sebastião salientou que, conforme provas apresentadas pelo MP-GO, o trabalho realizado pelos servidores municipais não foi apenas de roçagem de grama, como diz o ex-prefeito em sua defesa, mas, sim, de jardinagem como poda de arbustos, aplicação de defensivos, o que é muito diferente da simples capinação e roçagem previstas na lei municipal citada por ele.