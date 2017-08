Ex-prefeito de Goiânia Joaquim Roriz tem perna amputada por complicações do diabetes

O ex-governador do Distrito Federal Joaquim Roriz teve parte da perna direita amputada nesta quarta-feira (30). O procedimento aconteceu 11 dias após a equipe médica extirpar dois dedos do pé esquerdo do político.

Roriz segue internado e consciente em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Coração, em Brasília. As intervenções ocorreram devido ao agravamento do diabetes. Além da doença, o político e sofre de insuficiência renal.

Em nota, a filha de Joaquim, a deputada distrital Liliana Roriz (PTB), confirmou a amputação. No entanto, não informou detalhes e pediu que “fosse respeitada a dor da família”.

Entre os vários cargos políticos exercidos por Roriz está sua passagem como interventor na prefeitura de Goiânia em 1987 na época do acidente radiológico, conhecido mundialmente com o Césio-137, e que neste ano completa 30 anos.

Além disso, Roriz foi vereador em Luziânia, governador do Distrito Federal por 14 anos e ministro da Agricultura e Reforma Agrária no governo Collor.